Een extra reden om zijn aflopend contract te verlengen? 22-voudig Rode Duivel promoveert op zijn oude dag naar Ligue 1

De stopzetting van het Franse profvoetbal is goed nieuws voor Guillaume Gillet en RC Lens. Ze promoveren opnieuw naar de Ligue 1.

RC Lens was de voorbije seizoenen dichtbij de promotie naar Ligue 1. Een jaartje geleden moesten de Noord-Fransen in de eindronde nipt de duimen leggen.

Dit seizoen is het echter wel prijs. Door de stopzetting van het Franse profvoetbal promoveert Lens naar de Ligue 2. Sang et Or kampeerden op een puntje van leider Lorient.

Tous ensemble, on l'a fait ! Tous ensemble en Ligue 1 !

Tous ensemble, on l'a fait ! Tous ensemble en Ligue 1 !

Merci et bravo ❤️💛

Al is het nog maar de vraag of Guillaume Gillet er volgend seizoen nog zal rondlopen. De 36-jarige Luikenaar besliste vorig seizoen om er een jaartje bij te doen, maar heeft nog niet beslist. Nochtans ligt de nieuwe overeenkomst al klaar...