🎥 De beste amateurvoetballers worden in de bloemetjes gezet door bekende koppen als Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen

Terwijl in de Jupiler Pro League er nog altijd geen uitsluitsel is over het uitspelen van de rest van de competitie, is de kogel al een tijdje door de kerk voor de amateur- en provinciale competities. Door de coronacrisis valt er wel een jaarlijkse traditie weg

Bij de ‘End Of The Season’-verkiezing worden de beste spelers, de topschutters, de beste doelmannen verkozen, van 2de amateur A en 3de amateur A en Eerste en Tweede Provinciale. Wegens de coronacrisis werd het jaarlijks galabal geannuleerd, maar 'EOTS' kwam met een leuk alternatief op de proppen. Verschillende kopstukken uit ons Belgisch voetbal reikten namelijk virtueel de trofeeën uit. De namen zijn niet van de minste: Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen, Kristof D'Haene, Hans Vanaken, Yves Vanderhaeghe, Philippe Clement, Frank Boeckx en Thomas Buffel.