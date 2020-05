WK in Rusland sloeg diepe wonden bij Romelu Lukaku: "De opgekropte woede heeft me gelanceerd bij Inter"

Romelu Lukaku neemt in coronatijden, tot soms grote ergernis van zijn werkgever Internazionale, geen blad voor de mond. In een videogesprek met Bleacher Report laat hij zich deze keer uit over het WK in Rusland.

De Rode Duivels schreven geschiedenis en pakten brons in een wereldkampioenschap. Toch was Romelu Lukaku bijzonder ontgoocheld. "Toen we verloren in de halve finale tegen Frankrijk, besefte ik het nog niet. Ik was nog steeds verdoofd, ik zat nog een beetje met mijn hoofd in de wolken."

"De pijn kwam pas een maand later. Toen ik alle video's van het WK nog eens had herbekeken, bracht het me op een donkere plek. Er volgde een heel moeilijk jaar voor mij, omdat we er zo dicht bij waren. De klap kwam pas achteraf."

Frustratie als brandstof

Die desillusie wist de recordschutter van de Belgische nationale ploeg wel te kanaliseren: "Toen ik naar Inter ging, had ik nog veel opgekropte woede van het WK. Dat heeft me gelanceerd, ik was een man met een missie."