Club van Trossard is het niet eens met voorstel van de Premier League: "Tast de integriteit van de competitie aan"

Er ligt een opmerkelijk voorstel klaar bij de FA, de Engelse voetbalbond. Die zouden de competitie willen afwerken op 8 à 10 velden, de beste accomodaties van de Premier League. Kleinere clubs, zoals Brighton&Hove, hebben het daar moeilijk mee.

Brighton&Hove staat slechts twee punten boven de degradatiezone en wil zijn thuisvoordeel niet verliezen. "Natuurlijk moeten we allemaal bereid zijn tot compromissen", zegt bestuurder Paul Barber in de Engelse media. "We accepteren het dat we waarschijnlijk achter gesloten deuren moeten spelen, Maar op dit punt in het seizoen duels op neutraal terrein te spelen, tast in onze ogen de integriteit van de competitie aan."

Brighton&Hove heeft van de negen wedstrijden normaal gezien nog vijf thuisduels. "De nadelen om de wedstrijden tegen grote clubs niet thuis te mogen spelen, zijn logisch. Natuurlijk zijn er ook voordelen, maar het is op dit punt in het seizoen niet eerlijk verdeeld."