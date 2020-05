Eden Hazard zwaait 40-jarige krijger die met pensioen gaat uit met een hommage: "Trots dat ik aan zijn zijde heb mogen spelen"

Een van de voormalige ploegmakkers van Eden Hazard ziet abrupt een einde aan zijn carrière komen door de stopzetting van de Ligue 1. Een eervolle vermelding vanwege de Rode Duivel kon niet achterblijven.

Florent Balmont was op zijn veertigste nog actief als profvoetballer en wou na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan zetten. Door de vroegtijdige, definitieve stopzetting van de Ligue 1 kwam er vroeger dan verwacht een einde aan de carrière van de middenvelder van FC Dijon.

Tussen 2008 en 2016 droeg Balmont het shirt van Lille OSC en zo maakte hij de eerste stapjes van Eden Hazard als profvoetballer vanop de eerste rij mee. In 2011 pakten ze samen de dubbel Ligue 1-Coupe de France.

"Ik ben trots dat ik aan zijn zijde heb gespeeld. Een voorbeeldige ploegmaat en en topkerel! Fijn pensioen en succes in het verdere leven", postte de aanvoerder van de Rode Duivels op Twitter.

Fier d’avoir joué à tes côtés ! Coéquipier exemplaire et super mec ! Bonne retraite et bonne continuation ! ⚽️👌🏿👍🏿 @losclive Eden Hazard (@hazardeden10) May 3, 2020