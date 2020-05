Tien coronagevallen in eerste en tweede Bundesliga

In Duitsland is elke speler van de eerste en tweede klasse getest. Het doel ervan is bekijken of de competitie binnen enkele weken op een veilige manier hervat kan worden.

Er zijn 1724 tests gedaan in 36 clubs. Uit de resultaten blijkt dat er tien spelers besmet zijn met het coronavirus. Daar zijn ook de spelers bij die een tweede keer getest zijn omdat er uit de eerste test iemand van dezelfde ploeg positief uit de test kwam. Er worden voorlopig nog geen details vrijgegeven over welke spelers het precies gaat. Woensdag wordt alvast een belangrijke dag in Duitsland, want dan komt bondskanselier Angela Merkel mogelijk met nieuwe richlijnen rond het professioneel voetbal in het land.