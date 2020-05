KAA Gent plukt toptalent weg bij Lille OSC: "Een jongen met een ongelooflijk groot potentieel"

De voorbije week plukten de Belgische topclubs tal van jonge talenten bij elkaar weg. KAA Gent zoekt het nu over de landsgrenzen heen.

KAA Gent kondigde zaterdag de komst van Matias Fernandez aan. De in 2005 geboren aanvaller kwam dit seizoen uit voor Lille OSC en vervoegt volgend seizoen de U16 van de Buffalo's.

"Matias is een jongen met een ongelooflijk groot potentieel. Hij is een zeer explosieve en wendbare aanvaller. Daarnaast beschikt hij over een zeer goede individuele actie, de juiste mentaliteit en is hij technisch sterk. We zijn dan ook zeer tevreden dat we een speler van zijn kaliber, en van een grote club als Lille, kunnen overtuigen om voor KAA Gent te kiezen", was Tim Matthys, sports manager bij Gent, verheugd op de clubwebsite.