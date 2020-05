Als dertiende promoveren naar het profvoetbal? De kans zit er dik in

Ook in Lier wordt het een spannende week. Nadat de club zijn licentie voor 1B haalde, is het nu afwachten wat het BAS beslist. Indien er twee profploegen hun licentie niet krijgen, is 1B quasi een zekerheid.

Het zou wat zijn: als dertiende gewoon promoveren. Een heel seizoen tegen de degradatie gevochten, maar aan het einde van de rit gewoon een reeks hoger gaan spelen. Maar geen denkbeeldige piste meer. Aangezien er slechts drie ploegen uit Eerste Amateur (naast Lierse ook Deinze en RWDM) hun licentie voor 1B hebben, valt het nu af te wachten wat het BAS beslist. Lokeren is al failliet en Standard, Moeskroen, ­Oostende, Virton, ­Lommel en Roeselare moeten nog wachten op de beslissing van het BAS. Het hangt natuurlijk ook af van wat de format volgend seizoen gaat worden, maar de kans is reëel dat ze stijgen.