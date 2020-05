Nederlands icoon haalt zwaar uit: "De KNVB had maling moeten hebben aan de mening van de UEFA"

De afhandeling van de stopgezette Eredivisie werkt Nederlands icoon Marco van Basten op de heupen. De voormalige spits van Ajax en AC Milan vindt er niks aan. "Voor mij is de competitie niet gespeeld en had het seizoen geschrapt moeten worden", zegt hij in het Algemeen Dagblad.

"Hartstikke jammer, maar het is zoals het is: de standen schrappen, helaas, de competitie is niet gespeeld. In mijn ogen was er geen andere optie. Hoe lullig dat ook kan zijn voor sommige clubs."

"Elke oplossing leidt tot heibel, dat wist je van tevoren. Maar dit, schrappen wegens overmacht, is toch het meest zuiver? Hoe kun je nu voorspellen hoe een competitie gaat aflopen, nota bene als clubs niet eens een gelijk aantal wedstrijden hebben gespeeld?"

"De KNVB laat zich echt gewoon ringeloren door de UEFA. De Europese voetbalbond heeft zich op een heel ongepaste manier heel dwingend opgesteld richting de nationale bonden, aangezien de UEFA aan de leiband ligt van de rijke Europese clubs. Maar waarom heeft de KNVB niet gewoon gezegd: we doen het op onze manier. Het is helemaal niet aan de UEFA om zich te bemoeien met een nationale competitie. De KNVB had maling moeten hebben, maar blijkbaar durfden ze dat niet."

"Deze oplossing kán toch helemaal niet? Met normaal gezond verstand is dit toch niet uit te leggen? Als je een spelletje speelt, en je kunt dat spelletje niet afmaken, dan zijn er twee simpele opties. Ofwel degene die voorstaat, wint. Ofwel je besluit dat er géén winnaar is, omdat het potje nog niet is afgemaakt. Dan ga je toch geen rare tussenoplossing zoeken, waarbij de één een beetje gewonnen heeft, en de ander weer niet, en de volgende een beetje verloren? Ik snap wel dat hier juristen op duiken, want het is hartstikke krom."