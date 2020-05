🎥 Ex-Chelseaspeler zorgt voor nieuw coronaschandaal in Bundesliga

Sommige jongens zijn enorm hardleers, reken daar ook maar Salomon Kalou bij. De ex-Chelseaspeler die ondertussen voor Hertha Berlijn speelt, kon het niet laten om de coronamaatregelen serieus aan zijn laars te lappen.

Afgelopen weekend smulde de pers in Duitsland van het interview van Birger Verstraete bij VTM Nieuws. Zijn kritiek op de manier van werken om de cmpetitie opnieuw te hervatten, deed hem in het oog van een storm belanden. Maar maandag is er een nieuw bommetje ontploft dankzij Kalou.

De Ivoriaan van Hertha maakte een filmpje terwijl hij passeerde bij mensen op de club of bij ploegmaats in de kleedkamer. Daarbij deelde hij gretig handshakes uit aan iedereen op zijn pad. Iets wat natuurlijk strikt verboden is in deze coronatijden. Vooral de opgewekte lach doet blijken dat Kalou zich van geen kwaad bewust is.

Hoewel hij ondertussen zijn verontschuldigingen aangeboden heeft, kreeg Kalou een schorsing van onbepaalde duur opgelegd van Hertha.