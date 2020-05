Binnenkort kan je via een applicatie live je team toejuichen... vanuit je zetel

Als we de virologen mogen geloven, zal het nog wel een tijdje duren vooraleer de fans terug in het stadion mogen. Dat zal toch voor een ander gevoel zorgen bij de spelers, maar nu komt er mogelijk een oplossing.

In Duitsland vond Borussia Monchengladbach er niets anders op dan een kartonnen versie van hun fans in het stadion te plaatsen. Maar ook in Engeland werken ze aan een inventieve oplossing.

De app MyApplause zou volgens de Daily Mail in gesprek zijn met enkele clubs uit de Premier League. Het Duitse bedrijf achter de app wil op die manier de fans toch de kans geven om in de stadions aanwezig te zijn. Via de app kan je boe roepen, juichen, zingen en applaudisseren.

Onder andere Arsenal, Manchester City en Liverpool hebben al interesse getoond om de app toe te passen in hun stadions. Voorlopig kost de app 1 pond om te downloaden. Misschien zien we in de toekomst wel sfeervolle stadions, waar geen kat zit.