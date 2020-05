Messcherpe Hazard maakt grote indruk op Zidane en lijkt helemaal klaar voor heropstart La Liga

Goed nieuws: Eden Hazard lijkt bij zijn terugkeer in het oefencomplex van Real Madrid in supervorm, ondanks een maandenlange revalidatie en weken in isolatie.

Velen vreesden voor de fysieke toestand van Hazard na zijn operatie aan de enkel in maart. We zagen vorige zomer al dat de kapitein van de Rode Duivels de teugels soms net iets te veel laat vieren in een periode van geen voetbal.

Volgens AS verscheen Hazard vrijdag echter messcherp op het appel in Valdebebas. Zelfs Zinédine Zidane was onder de indruk van de fysieke paraatheid van zijn dribbelkont. Hazard zou in principe binnen enkele weken speelklaar zijn, net wanneer La Liga de competitie hoopt terug te hervatten.