OFFICIEEL: Romelu Lukaku en zijn ploegmaats mogen opgelucht ademhalen

In de Serie A beginnen steeds meer teams de trainingen terug op te starten. Individueel weliswaar, want groepstrainingen zijn uit den boze tot ten minste 18 mei.

Alle Serie A-teams testen hun spelers op het coronavirus. Bij Sampdoria, Torino en Fiorentina leidde dit al tot positieve gevallen van spelers. Internazionale meldt dat geen enkele van hun spelers positief heeft getest op COVID-19.

Zo is het trainingscentrum van de 'Nerazzuri' vanaf vrijdagmiddag terug toegankelijk voor individuele trainingen. Ongetwijfeld goed nieuws voor Lukaku, die we eerder deze week al sprintjes zagen trekken in zijn ondergrondse garage.