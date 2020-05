Keert ook Courtois in de herfst van zijn carrière terug naar de Jupiler Pro League? "Ik voel me 100% Belg, maar..."

Nacer Chadli, Kevin Mirallas en Simon Mignolet keerden vorige zomer allemaal terug naar de Jupiler Pro League. Ook Eden Hazard en Kevin de Bruyne lieten al vallen hun carrière ooit te willen afsluiten op de Belgische velden. Hoe zit dat met Thibaut Courtois?

De nummer één onder de lat bij de Rode Duivels heeft zijn hart verloren aan Madrid, zo veel is duidelijk. Tijdens zijn periode bij Chelsea miste hij de stad waar hij in drie seizoenen bij Atlético zo aan verknocht geraakte.

Veel heeft natuurlijk te maken met zijn kinderen, die in Madrid opgroeiden. Als het van Courtois zelf afhangt, blijft hij nog vele jaren in de Spaanse hoofdstad wonen, tot na zijn voetbalcarrière. Die zou hij het liefst bij de Koninklijke afsluiten. Dat zegt de ex-Genkie in een interview met Sporza.

"België zal altijd mijn land zijn en ik voel me 100% Belg, maar de kans is groot dat ik na mijn carrière in Spanje blijf wonen. Ik ben gevallen voor de warmte van de mensen hier, vanaf mijn ontvangst bij Atletico al. Bij Real is mijn liefde voor de stad en het land alleen maar groter geworden."