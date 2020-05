🎥 Dag op dag 1 jaar geleden: Hazard schiet Chelsea naar finale Europa League

Dag op dag 1 jaar geleden maakte Eden Hazard zich zo mogelijk nog meer onsterfelijk op Stamford Bridge. Onze landgenoot zette in de halve finale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt de beslissende strafschop om. Ijzig kalm, zoals we van hem gewend zijn.

De terugwedstrijd eindigde -net als de heenwedstrijd- op 1-1, waardoor strafschoppen moesten beslissen over winst en verlies.

Daarin leken de Duitsers lang aan het langste eind te zullen trekken, maar Kepa stopte de twee laatste elfmeters. Het was niemand minder dan Eden Hazard die Chelsea naar de Europa League-finale trapte.

Ook daarin zou Hazard een glansrol gaan vervullen. Met twee doelpunten en een assist had hij een ruim aandeel in de 4-1 zege tegen rivaal Arsenal. Zo vertrok onze landgenoot door de grote poort bij The Blues.