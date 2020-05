Nieuwe financiële dreun voor Italiaanse clubs? 'Sky Italia weigert tv-geld te betalen'

In de Serie A dreigen de clubs naast een smak geld te grijpen. Rechtenhouder Sky Italia zou immers de laatste schijf van het tv-geld niet willen ophoesten.

Italiaanse media meldden zaterdag dat de clubs daarvan op de hoogte zijn gebracht door Sky eerder deze week. Bij de omroepdienst moeten ze zelf op hun geld letten aangezien het voetbal in Italië ook al meer dan 2 maanden stilligt, waardoor ze geen inkomsten hebben ontvangen. Sky betaalt de betaling van de tv-gelden in zes schijven, maar die laatste wordt nu waarschijnlijk niet betaald.

Ook andere rechtenhouders DAZN en IMG zijn al naar de clubs gestapt om een overeenkomst te vinden. Ze hopen op een korting of uitstel van betaling, maar dat uitstel is door de clubs al van tafel geveegd. Sky meldt dat ze zelf hebben gecommuniceerd dat ze niet zouden betalen en is naar verluidt niet blij dat er geen tegenvoorstellen gedaan zijn. Integendeel, 19 van de 20 clubs lieten weten dat ze toch een volledige betaling verwachten.