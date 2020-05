Ex-Gentsensatie staat heel dicht bij definitieve overstap naar Ligue 1

Moses Simon heeft er een goed (en kort) seizoen opzitten in de Ligue 1. De ex-speler van Gent werd door het Spaanse Levante uitleend aan FC Nantes. Daar willen ze nu bekijken of ze hem definitief kunnen overnemen.

Moses Simon (24) heeft mooie statistieken neergezet in zijn eerste seizoen in de Ligue 1. Bij Nantes was de Nigeriaan in 30 wedstrijden goed voor 9 goals en 8 assists (in alle competities). Daarom denkt voorzitter Waldemar Kita eraan om de aankoopoptie van 5 miljoen euro te lichten, weet La Presse Océan.

Trainer Christian Gourcuff lijkt ook blij met de mogelijke definitieve overstap van Simon. "We realiseerden ons al snel dat hij een goede keuze zou zijn. Ik kende hem eerste niet, maar zijn parcours en kwaliteiten zijn geweldig", zei hij bij RMC Sports. "Vanaf het moment dat er een optie was om hem te kopen, twijfelden we niet. De speler zelf heeft ook gezegd dat hij wou blijven. Ik ken de details niet, maar heb er nooit aan getwijfeld om de aankoopoptie te lichten."