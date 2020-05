Newcastle United ziet het groot en wil diep in de buidel tasten voor Goddelijke Kanarie

De 27-jarige fijnbesnaarde Braziliaan Philippe Coutinho wordt dit seizoen door Barcelona aan Bayern München uitgeleend. Het ziet er echter naar uit dat er voor Coutinho geen toekomst meer is in Catalonië. Tal van clubs houden de situatie van de spelmaker dan ook in de gaten.

Zo weet Marca dat nu ook Newcastle United zijn pijlen heeft gericht op Philippe Coutinho, tenminste als de overname door een Saoedisch investeringsfonds afgerond wordt. Hoe dan ook zal het de nieuwe eigenaars een stevige duit kosten. Coutinho werd in 2018 immers voor maar liefst 145 miljoen euro weggeplukt bij Liverpool. De Braziliaan brak amper potten in Catalonië. Met een transfer hoopt Barcelona een deel van dit bedrag te recupereren. Eerder werden onder meer Mertens en Cavani ook al gelinkt aan The Magpies, die met de nieuwe eigenaars aan de weg omhoog willen timmeren.