Datum van Champions League-return tussen Lyon en Juventus ligt vast!

De voorzitter van Lyon vreest dat de Franse clubs niet te veel moeten hopen op succes in de Champions League als die zich hervat aangezien de Ligue 1 definitief stilgelegd is.

Hoewel de Ligue 1 al in een definitieve plooi ligt, zullen enkele clubs toch nog moeten opdraven dit seizoen. Lyon en PSG spelen namelijk allebei nog Champions League.

"PSG en Lyon worden naar de slachtbank geleid"

PSG heeft zijn ticket voor de kwarfinales al verzilverd ten koste van Dortmund, maar Lyon moet zijn retugn nog spelen tegen Juventus. Met een 1-0 voorsprong uit de heenmatch moet Lyon naar Turijn trekken.

En die wedstrijd zou op 7 augustus doorgaan zegt Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas bij RTL. "De wedstrijd is bevestigd op die datum achter gesloten deuren", vertelt hij. Maar hij deelt ook nog mee dat hij het niet positief inziet voor de Franse clubs. "Zonder competitie in Frankrijk, zijn de clubs uit de Ligue 1 in het nadeel op het Europese niveau. Het is alsof Lyon en PSG naar de slachtbank geleid zullen worden", laat de voorzitter weten