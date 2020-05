UEFA ontkent dat datum Champions League-duels vastliggen: "Nog helemaal niets besloten

Zaterdag kwam Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas met het nieuws dat de datum van de returnwedstrijd tussen Juventus en Lyon gespeeld zou worden op 7 augustus. Maar de UEFA reageerde zondag meteen door het verhaal van Aulas te onkennen.

Momenteel zijn er 4 kwartfinalisten bekend: RB Leipzig, PSG, Atletico Madrid en Atalanta. BIj de andere vier 8e finales moet een returnwedstrijd nog voor een beslissing zorgen. Maar door het coronavirus is het onzeker wanneer die returnwedstrijden (en het vervolg van de Champions League) plaats zullen vinden.

Niet op 7 augustus volgens de UEFA. De woordvoerder van de Europese voetbalfederatie liet weten dat er nog geen knopen doorgehakt zijn. "Er is nog niets besloten, helemaal niets", klinkt het. Gisteren beweerde Lyon-voorzitter Aulas echter het tegendeel.

Als de Champions League hervat zal worden in augustus, hoopt Aulas alleszins dat de competitie in Frankrijk ook nog door zal gaan. Hij wil de beslissing van de stopzettig omkeren om te vermijden dat de Franse clubs zullen afgaan in Europa wegens het gebrek aan trainings- en matchritme.