'Opvallende club mengt zich in strijd om Kevin De Bruyne'

Manchester City zou met Kevin De Bruyne wel eens hun belangrijkste pion kunnen kwijtspelen. De middenvelder heeft al aangegeven zijn toekomst bij de club te heroverwegen, moest Manchester City gebannen worden van Europees voetbal.

Real Madrid volgt de situatie van Kevin De Bruyne op de voet, en nu heeft volgens Engelse media ook Juventus interesse getoond in de middenvelder. Beide clubs denken een kans te maken, aangezien De Bruyne nog niet zeker is over zijn toekomst bij Manchester City.

De Bruyne heeft er een geweldig seizoen opzitten en wordt wereldwijd aanzien als (één van) de beste middenvelder ter wereld. Dat zorgt er ook voor dat veel clubs interesse tonen, wanneer De Bruyne lijkt te twijfelen over een verlengd verblijf.

De twijfels van De Bruyne vloeien voort uit de mogelijke ban die Manchester City boven het hoofd hangt. De club overtrad de Financial Fair Play-regels en riskeert twee jaar verbannen te worden van Europees voetbal.