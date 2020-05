'Coronacrisis doet Atlético opvallende beslissing nemen over Yannick Carrasco'

Yannick Carrasco wou graag terugkeren naar Europa en kreeg daarbij de hulp van zijn voormalige club, Atlético Madrid. De Spanjaarden huurden Carrasco van Dalian Yifang en dwongen ook een aankoopoptie af.

Maar Carrasco wist weinig indruk te maken in Spanje. Slechts een basisplaats en vier invalbeurten sprokkelde de aanvaller bij elkaar. Het leek dan ook niet meer dan logisch dat Atlético de aankoopoptie niet zou lichten.

Maar door de coronacrisis is de hele situatie veranderd. De prijs van Carrasco zou daardoor van 30 miljoen naar 22,5 miljoen euro gezakt zijn. Volgens Mundo Deportivo zou Atlético daarom Carrasco wel graag definitief willen inlijven.

Het is nog niet duidelijk of het de bedoeling is van de Madrilenen om Carrasco met winst door te verkopen of dat Carrasco wel degelijk deel uitmaakt van de plannen van Diego Simeone.

Carrasco zelf wil alleszins in Europa blijven. Op die manier kan hij zich het best in de kijker spelen bij Roberto Martinez, om zo aanspraak te maken op een plekje bij de selectie voor het EK volgende zomer.