Engels international is het niet eens met herstart Premier League: "Moraal van de natie kan me gestolen worden, er staan mensenlevens op het spel"

De voetbalbonden van de grote competities mogen dan wel beslissen om het seizoen af te maken, bij niet alle spelers valt dat in even goede aarde. Engels international Danny Rose haalde ferm uit naar de beslissing in zijn Instagram Live.

De verdediger die door Tottenham wordt verhuurd aan Newcastle is duidelijk: "De regering zegt dat het goed is voor de moraal van de natie indien het voetbal terug opnieuw op gang komt. De moraal van de natie kan mij eigenlijk niks schelen. Er staan mensenlevens op het spel.” Rose heeft geen schrik om zijn mening te verkondigen. “Er zou eigenlijk zelfs niet eens over voetbal gepraat mogen worden. Eerst moeten de cijfers rond het coronavirus massaal naar beneden. Het is complete onzin. Vrijdag word ik zelf getest op het virus, daarna zullen we wel zien.”