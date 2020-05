Zelfde discussie als in België, maar FA weigert "in ieder geval seizoen nietig te verklaren"

Even de puntjes op de i zetten: de FA heeft een duidelijk standpunt meegedeeld aan de Premier League-clubs. Als het seizoen toch niet kan afgemaakt worden door corona zal er in geen geval een nietigheid worden uitgesproken. Liverpool kampioen en ook drie degradanten dus!

Terwijl hier Genk zonet een voorstel tot nietigheidsverklaring heeft neergelegd indien ze er niet uitgeraken, is de FA - de Engelse voetbalbond - heel duidelijk: het seizoen zal in geen enkel geval nietig zal worden verklaard. Dat hebben ze aan de clubs laten weten, schrijft The Times.

Goed nieuws voor Liverpool dus, dat zich zo goed als zeker tot kampioen kroont. Minder goed nieuws voor AFC Bournemouth, Aston Villa en Norwich City, die op de degradatieplaatsen staan.

Daarmee countert de FA ook de zes onderste clubs die hun thuisvoordeel niet willen afstaan om op neutraal terrein te gaan spelen. Nu hebben zij er dus ook belang bij dat het seizoen wordt uitgespeeld.