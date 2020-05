Leekens blikt terug op zijn meest beruchte/beroemde uitspraak: "Spijt? Dat niet, neen"

Georges Leekens (70) heeft een einde gemaakt aan zijn carrière als coach. De man van vele clubs gaat op pensioen. Zijn opvallendste uitspraak gaat hem wel altijd blijven achtervolgen, net voor hij naar Club Brugge vertrok: "Het werk bij de Rode Duivels is voor 90 procent gedaan."

Een uitspraak die vele jaren na datum nog steeds wordt aangehaald. "Spijt? Dat niet, neen. Op zo'n persconferentie heb je wel de plicht om iets te zeggen, vind ik. Als ambassadeur van een club of een land moet je... 'doen eten'. Je moet iets brengen - het publiek wil wat en jullie moeten ook jullie werk doen", zegt hij in HLN. "En dan zeg je wel eens iets wat verkeerd onthaald wordt. Ik ben wie ik ben, rechttoe, rechtaan. De Georges Leekens die ik altijd geweest ben."

Al blijft hij er ook wel bij dat hij zijn aandeel heeft in het succes van de huidige generatie Duivels. "Mijn eerste wedstrijd speelden we tegen Bulgarije voor 7.000 mensen. Kompany scoorde toen de winninggoal, denk ik. Lukaku brak net door, Mertens ging van Utrecht naar PSV. Witsel speelde nog bij Standard, Hazard bij Lille. Er was veel werk om die spelers te doen geloven. Toen waren het talenten, vandaag zijn het échte winnaars."

Veel dingen zijn goed gegaan, andere niet

"Zij gaan niet naar het EK om deel te nemen, wél om te winnen. De verdienste van Wilmots en Martínez natuurlijk, twee geslaagde huwelijken. De groep van nu is ten opzichte van mijn tijd niet zo veel veranderd. Véél dingen zijn goed gegaan, andere niet. Simons heb ik met zijn ervaring teruggehaald en Ciman, die geen wereldvoetballer was, heeft zijn waarde gehad. Meunier heb ik als coach van Club op de rechtsachter gezet opdat hij een internationale carrière zou kunnen maken. Nainggolan is niet gelukt en daar voel je je dan ook verantwoordelijk voor. Ik heb hem bij de nationale ploeg gehaald, maar door bepaalde feiten is dat uiteindelijk misgelopen."