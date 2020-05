'James Rodriguez wil in Spanje blijven en kan gevoelige overstap maken'

James Rodriguez lijkt niet lang meer te bewonderen zijn in het shirt van Real Madrid. De Colombiaan zit er al langer op een zijspoor en wil weer aan spelen toekomen.

Dat kan hij doen bij Atlético Madrid. De stadsrivaal van Real Madrid wil de Colombiaan graag aantrekken, maar de transfer ligt gevoelig bij de fans.

Tussen Real Madrid en Atlético Madrid heerst een forse rivaliteit en James is een van de lievelingen van het Madrileense publiek. Dat zou de fans van Atlético tegen de borst stoten.

Ook Everton is in de running voor Rodriguez. Maar het vooruitzicht op Champions League-voetbal speelt een belangrijke rol in de beslissing van de Colombiaanse middenvelder.