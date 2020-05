Sterkhouder Standard kon geweldige transfer realiseren, maar voorzitter Venanzi lag dwars

Guillermo Ochoa heeft er een rijkgevulde carrière opzitten en kon die in 2018 bekronen met een absolute toptransfer, maar dat was buiten Bruno Venanzi gerekend.

De makelaar van Ochoa, Jorge Berlanga, kwam met het verhaal naar buiten. "Ik had al een afspraak gehad met de voorzitter van Napoli en Carlo Ancelotti in Dublin. De deal was in kannen en in kruiken, maar dan besloot Bruno Venanzi om de transfer af te blazen."

"Het is jammer, want het had een mooie bekroning geweest voor de geweldige carrière die Guilermo heeft gehad. Nog enkele jaren Napoli had de kers op de taart geweest, maar het mocht niet zijn", besloot Berlanga. Ochoa bleef nog een jaar bij Standard en koos vorige zomer voor een terugkeer naar Mexico, waar hij nu voor Club América speelt.

Ochoa kwam destijds ietwat verrassend Standard versterken. De Mexicaanse doelman had al heel wat adelbrieven op zijn naam staan. Een echte topclub heeft hij nooit gehaald, maar Ochoa kan toch terugkijken op enkele ongelooflijk sterke WK-campagnes, waarin hij bij menig tegenstander het bloed van onder de nagels haalde.