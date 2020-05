Jong toptalent van Manchester United weigert nieuw contract te tekenen: onzeker over speeltijd

Angel Gomes wordt gezien als een enorm talent bij Manchester United. Toch had hij het moeilijk om dit seizoen speeltijd te krijgen en het zou volgend seizoen nog moeilijker kunnen worden door de eventuele komst van Jadon Sancho, Jack Grealish en Jude Bellingham.

Angel Gomes kreeg dit seizoen af en toe een kans in de Europa League, maar een vaste waarde in de selectie was hij echter nog niet. Daarom weigert hij volgens enkele Engelse media voorlopig om een nieuw contract te tekenen. Manchester United zou zijn contract wel serieus kunnen verbeteren.

Toch is Angel Gomes afgeschrikt door de mogelijke transfers die zijn club gaat doen. De Engelse topclub wil met Jadon Sancho, Jack Grealish en Jude Bellingham enkele jonge goudhaantjes binnenhalen die op de positie van Angel Gomes kunnen spelen. De jonge Engelse middenvelder wordt gelinkt aan een transfer naar Chelsea, maar ook FC Barcelona zou interesse tonen.