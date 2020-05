Borussia Dortmund mag alle hoop opbergen, Witsel geraakt niet tijdig fit

Wat ze bij Borussia Dortmund al vreesde, is nu ook werkelijkheid. De Duitse club zal dit weekend moeten aantreden tegen Schalke 04 zonder het duo Witsel-Can op het middenveld.

De twee sterke middenvelders geraken niet tijdig fit. Dat bevestigde Lucien Favre in de persconferentie voorafgaand de wedstrijd. Dat is jammerlijk nieuws voor Dortmund, want Witsel en Can waren voordat de competitie stilgelegd werd uitstekend in vorm.

Ondanks het gemis van Witsel, zullen de liefhebbers wel twee andere Rode Duivels aan het werk kunnen zien. Zowel Thorgan Hazard als Benito Raman zijn klaar voor de wedstrijd.

Dortmund mist wel wat belangrijke pionnen dit weekend. Naast Can en Witsel kan Dortmund ook niet rekeken op kapitein Marco Reus en verdediger Dan-Axel Zagadou.