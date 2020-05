Standpunt Beerschot en OHL is duidelijk: promotiematch zal nog gespeeld worden

Beerschot en OH Leuven zijn zwaar in de zak gezet door de beslissing van de Pro League. De promotiematch moet nog gespeeld worden aangezien anders Westerlo de promovendus wordt. Beide clubs hebben alle intentie om die match af te werken.

In België wordt alvast moeilijk, want de regering heeft sportmanifestaties verboden tot en met 31 juli. Als de competitie dan begint op 7 augustus is de tijdsspanne wel heel klein om de ploeg klaar te krijgen voor 1A. Dus zoeken ze naar andere oplossingen.

Al was het Timboektoe, die match zal eerder gespeeld worden. Een ploeg voorbereiden op 1A op enkele dagen tijd is immers bijna niet te doen. Duitsland werd al geopperd en die piste zal ook onderzocht worden.

In ieder geval gaan er nog andere acties volgen, want geen van beide clubs is akkoord met de druk die nu op hen gezet wordt. Daarbij vinden ze wat er nu gestemd is ook absoluut niet in overeenstemming met de reglementen, laat staan met de wetten.