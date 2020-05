Mertens drukt geruchten over transfer naar Chelsea de kop in en zet deur wagenwijd open naar club andere Rode Duivel

De afgelopen dagen werden de geruchten dat Mertens naar Chelsea zou gaan groter en groter. Naast Ziyech zou Mertens dan de tweede grote naam zijn bij de Londense club. Maar Mertens zelf ziet de overstap niet zitten.

De Rode Duivel zou het liefst gewoon in Italië blijven voetballen. Mertens zit al 7 seizoenen in Italië nadat Napoli hem voor 10 miljoen wegplukte bij PSV. Een koopje voor iemand die gelijk staat in het topschuttersklassement van de club met meer dan 100 doelpunten.

En zo lijkt een move naar Inter Milaan wel een heel grote mogelijkheid voor Mertens. Aangezien Lautaro Martinez al enkele maanden aan het flirten is met Barcelona, is het niet ondenkbaar dat Mertens de vervanger moet worden van de Argentijn. Zo krijgen ze in Milaan met het duo Lukaku-Mertens mogelijk een dodelijke én Belgische voorhoede