BAS komt terug op licentieweigering Roeselare: het dossier rammelde aan alle kanten én er werd zelfs een valse verklaring afgelegd

Roeselare heeft de tweede zit in de vorm van het BAS niet overleefd en kreeg bijgevolg geen proflicentie voor volgend seizoen. Het Belgische Arbitragehof motiveerde op vrijdagvoormiddag haar beslissing.

In de verklaring valt te lezen dat er heel wat schortte. Zo was er een waslijst aan ontbrekende stukken die niet werden opgenomen in de verdediging: grootboekrekeningen, kredietovereenkomsten, schuldenoverzicht, enz.

"Het is onbegrijpelijk dat Roeselare heeft nagelaten om het bewijs voor te leggen van essentiële elementen die nochtans eenvoudig aan te tonen zijn", klinkt het bij het BAS.

Valse verklaring

Bovendien zou Roeselare ook een valse verklaring hebben afgelegd met betrekking tot de licentie van vorig seizoen. De overnemer Xiu Li Hawken had een bedrag van 2,9 miljoen euro overgeschreven om de club levensvatbaar te houden, maar stortte dat bedrag dezelfde dag nog terug op de eigen rekening.

Bovendien is er nog sprake van oncontroleerbare leningen van bedrijven, een gebrekkige cashflow en begroting en het niet correct aflossen van het afbetalingsplan met de FOD Financiën. Volgens het BAS is een faillisement zelfs nakend.