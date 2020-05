Boyata komt met de schrik vrij, geen straf opgelegd na overtreden social distancing

Boyata was hét gesprek van onderwerp na de heropstart van de Bundesliga. De verdediger vierde een doelpunt door zijn ploegmaats innig te omhelzen en te kussen, waardee hij zich niet aan de social distanding hield.

De spelers uit de Bundesliga werden opgeled om voortaan afstand te bewaren bij het vieren van doelpunten. Contact mocht er zijn via de elleboog. Maar daar hield Rode Duivel Dedryck Boyata weinig rekening mee.

Toch zal Boyata zich niet aan een straf moeten verwachten. Dat liet de woordvoerder van de Bundesliga meteen na de wedstrijden al verstaan.

"We gaan de spelers die niet aan de regels van de social distancing hebben voldaan geen straf opleggen. Het waren eerder richtlijn dan echte regels. Het is zo dat het de spelers is aangeraden om dat niet te doen, maar een straf is dus niet noodzakelijk."