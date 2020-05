Marc Degryse geen fan van het 'nieuwe voetbal': "Dit was geen leuke start"

Ook Marc Degryse was aandachtig toeschouwer tijdens de heropstart van de Bundesliga. Maar echt een grote indruk liet het 'nieuwe voetbal' niet.

"Ze zeggen dat we dit gewoon moeten worden, maar dit gaat toch een tijdje duren. Als we dit zes maanden tot een jaar moeten volhouden, dan gaan er veel supporters afhaken. Je kan zoals in Gladbach kartonnen versies zetten of geluid afspelen, maar er moet iets aan gedaan worden", aldus Degryse aan Het Laatste Nieuws.

"Ik hoop dat we het virus onder controle kunnen houden en dat er na deze speeldag geen nieuwe gevallen uitbreken. Maar we moeten gaan zoeken naar oplossingen. Misschien de stadions geleidelijk aan vullen, zodat er een tiende vol zit. Dan hebben we toch iets."

Degryse keek bijvoorbeeld naar de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Maar echt warm werd hij niet. "Dortmund was nog wel oké, maar het zag er eerder uit als een trainingswedstrijd. Twee ploegen van hetzelfde team die tegen elkaar speelden. Ik weet dat het nog wel even wennen is, maar dit was alvast geen leuke start", sloot Degryse af.