Meschack Elia over Anderlecht: "Er werd niet aan de voorwaarden voldaan"

Meschack Elia zette Anderlecht vorige zomer voor een voldongen feit toen hij Brussel verliet om naar Young Boys Bern te gaan. Een overstap die toen werd veroordeeld door de Congolese voetbalbond én de FIFA, die hem enkele maanden geschorst heeft.

Ondertussen mag Meschack Elia (23) opnieuw spelen, bij Leopard Foot kwam hij terug op zijn plotselinge "verdwijning" die bij Anderlecht een bittere nasmaak achterliet. "Wat er in Anderlecht is gebeurd, behoort tot het verleden", zei de voormalige speler van TP Mazembe. "Er werd niet aan de voorwaarden voldaan. Ik praat liever niet over de details, maar dat is het. Voor het geld? Nee, als ik geld wilde, had ik wel in Qatar getekend. Ik wilde in Europa spelen."

Elia beweert dat Young Boys Bern, waar hij nu onder contract ligt tot 2023, hem al even volgt. "Het is een club die me al lang volgt. Ze schreven me van tijd tot tijd toen ik in Mazembe was dus ik dacht dat het de juiste club was om mijn reis in Europa te beginnen."