📷 Supporters van FC Köln protesteren tegen herstart Bundesliga met spandoeken aan het stadion: "Geen voetbal zonder fans!"

Zo waren ze heel wat spandoeken aan het stadion van hun club gaan hangen. "Stop het seizoen nu!" en "Geen voetbal zonder fans!" waren de duidelijke woorden van de supporters. Alle wedstrijden worden afgewerkt zonder publiek.

De wedstrijd tussen FC Köln en Mainz was deze middag, ondanks het gebrek aan publiek, toch aangenaam om naar te kijken. Er waren heel wat kansen en de eindstand was uiteindelijk 2-2. Onder meer Taiwo Awoniyi scoorde een doelpunt.

Banners at 1. FC Köln‘s Müngersdorfer Stadion protesting against the Bundesliga‘s resumption before the game vs. Mainz:



“Empty stadiums, full of cash: Hating your business was never easier!”



“No football without fans!”



“End season now!”



