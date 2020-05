Koen Casteels evenaart record van Jean-Marie Pfaff: "Ik heb het er met hem al over gehad"

Afgelopen zaterdag won Wolfsburg met 1-2 in het lege stadion van Augsburg. In doel bij Wolfsburg; Koen Casteels. De Belg evenaarde zo het aantal wedstrijden van Jean-Marie Pfaff in de Bundesliga.

Zaterdag nam Koen Casteels voor de 18e keer dit seizoen zijn plaats in, in doel bij Wolfsburg. Sinds zijn aankomst in 2011 heeft de Limburger nu 156 caps in de Bundesliga behaald. Exact hetzelfde aantal als Jean-Marie Pfaff bij Bayern München.

De ex-Racing Genkspeler reageerde bij het Duitse Bild op zijn 'recordwedstrijd'. "Pfaff is een legende. Ik heb het er al met hem over gehad dat ik hem ging evenaren. Hij zei me dat ik het verdiend had." Maar Pfaff kreeg wel veel minder doelpunten tegen tijdens zijn periode in Duitsland. Casteels kreeg 244 goals tegen en Pfaff 165. Al stond Pfaff wel bij een titelkandidaat in doel.