Hazard gaat voluit en kijkt naar herstart uit: "Nog wat aan conditie werken, maar..."

Door de coronacrisis krijgt Eden Hazard wat meer tijd om aan zijn terugkeer bij Real Madrid te werken. Het seizoen werd door allerhande blessures niet wat hij ervan verwachtte, maar bij een herstart wil hij er meteen staan.

Hazard traint weer volop mee met de Koninklijke, dat de collectieve trainingen hervat heeft. "Het doet deugd om weer op het veld te staan, om met de jongens te kunnen trainen", zegt hij. "Na twee maanden out te zijn moet ik wel nog aan mijn conditie werken en wat meer met de bal kunnen trainen."

"Ik wil klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Het is ook goed dat we weer normaal kunnen trainen, want die eerste week was toch wel vreemd. De doelmannen mogen nu ook weer meedoen en dan is het toch leuker."