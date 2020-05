Trossard kan ook weer aan voetballen beginnen denken: "Toch raar om nu met voetbal bezig te zijn"

Leandro Trossard kan zo stilaan weer aan voetbal beginnen denken. De Premier League zou in juni heropstarten. Al is Trossard toch ook een beetje bang.

"We worden twee keer per week getest, maar wat als ik de dag na een test besmet geraak? Dan besmet ik misschien vijf à zes spelers", maakt Trossard zich zorgen.

Ondanks zijn zorgen over de gezondheid is Trossard vooral blij dat hij terug aan voetballen mag denken. "Het is raar om nu met voetbal bezig te zijn, gezien de situatie. Maar eens ik op het veld sta, vergeet ik dat allemaal. Dan denk ik enkel nog aan doelpunten maken en winnen."

Trossard maakt zich wel nog wat zorgen om de fysieke gesteldheid van de spelers. "Ik hoop wel dat we nog wat tijd krijgen om ons voor te bereiden. Als we nu meteen zouden hervatten, dan gaan er veel blessures volgen."

Het is inderdaad nog wat koffiedik kijken hoe de Premier League er zal uitzien na de heropstart. De Premier League is toch een competitie waar een hels tempo de norm is, maar misschien kunnen de spelers dat tempo nu niet opbrengen. Ook zijn fans in Engeland een belangrijk onderdeel voor de wedstrijden.