Opvallend: Spaanse club ontslaat al haar spelers en staf

Opvallend nieuws vanuit Spanje. Malaga heeft daar al haar spelers én staff op straat gezet. De club kondigde het nieuws deze middag aan.

Niet zo lang geleden speelde de club nog Champions League-voetbal, maar tegenwoordig vecht het tegen degradatie in de Spaanse tweede klasse. Destijds zat er een rijke eigenaar, maar sinds deze zich terugtrok heeft de club het financieel moeilijk.

Het is daarom ook dat de club nu besloten heeft al haar spelers en staff te ontslaan. Malaga kon de hoge kosten niet meer betalen en zag zich genoodzaakt matregelen te treffen. Door het coronavirus kon de club dus uitzonderlijk afzien van al haar lopende contracten.

Op haar website kwam de club al met een officieel statement. "De herstructurering van de club sluit aan bij dit pakket van noodzakelijke maatregelen om het voortbestaan van Málaga Club de Fútbol te waarborgen."

"Wij danken de fans en seizoenskaarthouders voor hun steun in deze moeilijke tijden en vragen om hun begrip in dit complexe proces dat vandaag begint en dat de club de komende maanden zal doorstaan. Het enige doel van dit proces is het voortbestaan van onze club."