PSG en Barcelona strijden tegen elkaar voor sterkhouder van Leicester City

Leicester City beleeft een geweldig seizoen onder Brendan Rodgers. Heel wat spelers doen het zeer goed en kunnen dan ook op heel wat belangstelling rekenen. Zo ook Çağlar Söyüncü, de Turkse centrale verdediger.

Cagla Söyüncü speelt een sterk seizoen. Hij slaagde er niet alleen in om Harry Maguire te laten vergeten, maar hij maakte Leicester ook tot een van de beste defensieve ploegen in de Premier League. Daardoor kan hij nu op heel wat belangstelling rekenen van Europese topploegen.

De ex-makelaar van de Turk, die dicht bij de speler is gebleven, kondigde in AS aan dat Barcelona en PSG in de running zijn om de 23-jarige centrale verdediger binnen te halen.

De Catalanen zijn op zoek naar een toekomstige vervanger voor Piqué, maar ook Umtiti zou vervangen moeten worden. Bij PSG zou Thiago Silva dan weer kunnen vertrekken, want de Braziliaan is einde contract en hij zou kunnen terugkeren naar zijn thuisland om voor Flamengo te spelen.

De clubs zullen wel diep in de buidel moeten tasten. Zo werd Maguire bijvoorbeeld voor ongeveer 87 miljoen verkocht aan Manchester United. Leicester City zal ook deze sterkhouder niet voor een kleine transfersom laten vertrekken.