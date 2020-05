In Engeland moeit regering zich met tv-rechtenhouders: "Onderhandelen om gratis uit te zenden"

Een aantal voetbalwedstrijden uit de Premier League moet de komende maanden in het Verenigd Koninkrijk op het open net worden uitgezonden volgens de Britse minister van Cultuur Oliver Dowden. Hij praat over deze maatregel met rechtenhouders Sky en BT.

Dowden zegt dat de rechtenhouders, met name Sky en BT, moeten worden gerespecteerd maar dat er een opening is omdat de regels die het uitzenden van wedstrijden beperken, niet van toepassing zijn. “Het uitgangspunt is dat mensen de wedstrijd in het stadion kunnen zien en dat daarmee niet geconcurreerd moet worden. Dat gaat dus niet op als we zonder publiek gaan voetballen."

De Premier League wordt mogelijk in juni hervat na een lange pauze vanwege het coronavirus. “Ik denk dat dit de kans biedt om wat sport, wat voetbal, op het open net uit te zenden.”

Sky en BT hebben het grootste deel van de tv-rechten van de Engelse Premier League. Sky bezit ook de rechten op uitzending van de wedstrijden op het niveau daaronder. “We praten met elkaar. Ik hoop dat we eruit komen”, zei Dowden na een bijeenkomst waarin een werkgroep werd opgericht die moet onderzoeken hoe de sport weer voorzichtig kan opstarten wanneer het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft afnemen.