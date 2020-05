OFFICIEEL: Chelsea verlengt contract van ervaren doelman

Willy Caballero zal ook volgend seizoen een speler van Chelsea zijn. De Argentijnse doelman heeft zijn contract op Stamford Bridge voor een extra seizoen verlengd. De 38-jarige doelman, die voor het einde van het seizoen nog wat speeltijd had, blijft daarom tot juni 2021 onder hoede van Frank Lampard.

We have some @willy_caballero contract news! ✍️