'Barça probeert prijs te drukken en bood Inter al zeven spelers aan, maar Lautaro is nog steeds niet binnen'

FC Barcelona wil zich deze zomer versterken met Lautaro Martinez. De Catalanen boden ondertussen al zeven spelers aan bij Internazionale FC. Maar de Italianen willen cash.

En dat is een probleem. De financiële situatie van FC Barcelona is niet bepaald goed. De Catalanen hopen dan ook om de prijs te drukken door één of meerdere spelers naar de Modestad te sturen.

Barça bood Inter achtereenvolgens Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Carlos Alena, Rafinha, Samuel Umtiti, Junior Firpo en Nelson Semedo aan. De Italianen willen echter cash. Meer dan honderd miljoen euro om precies te zijn.