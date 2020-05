Slachtoffer Chiellini toont begrip voor bijtende Suarez en oogst kritiek van Vidal na verwijzingen naar zijn escapades

De autobiografie van Giorgio Chiellini heeft al voor flink wat opschudding gezorgd. Zo is Arturo Vidal niet opgezet met de uitspraken van zijn ex-ploegmaat over hem.

In zijn biografie praat Giorgio Chiellini over het bijtincident met Luis Suarez op het WK van 2014. "Hij beet in mijn schouder en dat is zijn manier om met zulke confrontaties om te gaan. Maar dat is ook de mijne, dus op dat vlak zijn Luis en ik gelijkaardig. Zonder zijn gif zou het maar een doodgewone spits zijn en dat bewonder ik", schreef de verdediger van Italië en Juventus over dat incident van bijna zes jaar geleden.

Er was ook een passage over de kleedkamer van Juventus en de rol van Arturo Vidal. Chiellini zei dat alcohol een zwakte was van de Chileen. "Het ergert me dat hij zoiets zegt, maar gelukkig schreef hij er ook bij dat hij mij een kampioen vindt."

Anderzijds gaf Vidal wel toe dat hij niet vies is van een glaasje. "Als ik toestemming heb van de club om me te ontspannen dan doe ik dat ook. Vragen ze mijn focus, dan geef ik die ook. Ik deed niets wat niet mocht", legde Vidal uit op Instagram LIVE.