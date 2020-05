Anderlecht-target dat normaal gezien een contract ging tekenen is... maar liefst vijf jaar ouder dan hij beweert

Is Anderlecht aan een kleine ramp ontsnapt? Weet u nog dat er vorige zomer twee testspelers overkwamen van TP Mazembe: Arsène Zola en Elia Meschack. Die tweede maakte indruk en er lag een contract voor hem klaar. Maar hij kwam nooit opdagen.

Het ging toen al over zijn geboortedatum. Meschack vluchtte naar Zwitserland en wilde bij Young Boys tekenen en beweerde transfervrij te zijn aangezien hijzelf zei in 1997 geboren te zijn en dat het contract met Mazembe dus ongeldig was omdat hij er tekende als minderjarige. TP Mazembe beweerde van zijn kant dat hij in 1996 geboren was.

Blijkbaar zaten ze er alle twee naast. De eerste aansluitingskaart van Meschack is nu blijkbaar teruggevonden, weet La Dernière Heure. Daaruit blijkt dat hij in... 1992 geboren is. Dat betekent dat hij intussen 28 jaar is in plaats van 24 jaar. Indien dat door de FIFA bevestigd wordt, riskeert Meschack een schorsing van 4 tot 6 maanden en Young Boys - waar hij in februari tekende - een transferverbod voor twee seizoenen.