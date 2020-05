Cagliari-voorzitter geeft Inter raad over Nainggolan

Tomasso Guilini, voorzitter van Cagliari, weet dat hij Radja Nainggolan volgend seizoen niet kan betalen. De middenvelder moet dus terugkeren naar Inter en daar heeft Guilini zo zijn eigen mening over.

Volgens Guilini kan de Milanese topclub hem maar beter houden. "Inter zou er goed aan doen om Nainggolan te houden", zegt hij. "Radja heeft een grote persoonlijkheid en is voor elke topclub een meerwaarde. Inter heeft nood aan zulke spelers."

Bij Cagliari speelde hij een sterk seizoen. "Inter heeft alle kaarten in handen en we hebben met Radja nog niet gepraat over zijn toekomst. Maar als de kans er is, dan zullen we natuurlijk proberen om hem in Cagliari te houden."