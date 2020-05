Chiellini neemt in biografie ook beslissing ploegmaat en vriend op de korrel: "Real had ik begrepen, maar dat..."

De biografie van Giorgio Chiellini heeft wel al wat stof doen opwaaien. De verdediger van Juventus nam er ex-ploegmaats Mario Balotelli, Arturo Vidal en Felipe Melo zwaar op de korrel in. Maar ook de beslissing van vriend Leonardo Bonucci om naar AC Milan te trekken, komt erin aan bod.

Bonucci vertrok in het seizoen 2017-2018 naar grote rivaal AC Milan, maar keerde na een jaartje alweer terug. Chiellini kon geen begrip opbrengen voor de beslissing van zijn kompaan in de verdediging. “Zijn jaar bij AC Milan was anders. Het was zeker de verkeerde keuze om naar Milan te gaan, want hij had geen vrede met zichzelf. Leo werd aangepakt om wel duizend redenen", klinkt het.

"Ik voelde me daar rot door, want alles gebeurde in de weken dat we elkaar niet zagen. Ik weet zeker dat als het een andere keer gebeurd was, ik ervoor had kunnen zorgen dat hij zou blijven. Ze vertrekken altijd als ik er niet ben."