Vreselijk nieuws: ex-speler van AS Roma op 21-jarige leeftijd overleden

Joseph Bouasse, een ex-speler van AS Roma die de afgelopen maanden in Roemenië heeft gespeeld, is donderdag 25 mei op 21-jarige leeftijd overleden. De Italiaanse club heeft het nieuws via sociale media laten weten.

Sinds afgelopen februari speelde Joseph Bouasse, wiens volledige naam Joseph Bouasse Ombiogno Perfection is, bij Universitatea Cluj in Roemenië. De Kameroense speler zat al bijna twee jaar zonder club na zijn vertrek bij AS Roma in augustus 2018. In een officiële verklaring heeft de Italiaanse club laten weten dat Joseph Bouasse op 21-jarige leeftijd is overleden. Het zou gaan om een hartaanval. Hij speelde twee jaar lang bij de jeugdploegen van AS Roma. Hij speelde als centrale middenvelder of aanvallende middenvelder. L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020 De redactie van Voetbalkrant wenst de familie en vrienden van de speler veel sterkte.