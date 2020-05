Cyriel Dessers krijgt een verrassende beloning voor zijn uitstekend seizoen

Cyriel Dessers heeft een uitstekend seizoen gespeeld in de Eredivisie. Daardoor wordt hij op de voet gevolgd door Racing Genk. Hij werd de laatste maanden ook gevolgd door EA Sports, want ze hebben hem in het team van het jaar van de Eredivisie gezet op FIFA 20.

Cyriel Dessers is enorm populair in Nederland. De aanvaller van Heracles werd dit seizoen zelfs topschutter in de Eredivisie. De 25-jarige Belg wordt gevolgd door Europese clubs, maar ook Racing Genk zou interesse hebben in de ex-speler van Sporting Lokeren.

Zijn uitstekende resultaten bleven ook bij EA Sports niet onopgemerkt, want de aanvaller heeft een plaats gekregen in het het team van het jaar van de Eredivisie op FIFA 20. Hij staat in mooi gezelschap, want ook Ziyech en Promes zitten in de selectie. Marco Bizot, ex-speler van Racing Genk en nu aan het werk bij AZ, staat ook in het team.